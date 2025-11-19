Stif annonce le renouvellement pour l'année 2026 d'un volume d'affaires à hauteur de 25 millions d'euros avec son client historique Tesla, se répartissant entre un montant de 20 MEUR de commandes pour les Etats-Unis et 5 MEUR pour la Chine.
Ce nouveau volume d'affaires porte sur la fourniture d'équipements de protection passive contre les risques d'explosions sur les Megapack (unité de stockage d'énergie par batterie ou BESS) fabriqués par Tesla aux Etats-Unis et en Chine.
Par ailleurs, Stif a reçu une nouvelle certification ATEX pour l'Europe portant sur l'ensemble de la gamme de produits de protection passive contre les explosions en milieu énergétique Vigilex Energy, incluant les récentes déclinaisons de gamme.
Cette certification valide son expertise dans la protection passive des BESS et 'atteste d'une politique d'innovation qui s'impose comme une référence, parfaitement en ligne avec les standards de sécurité imposés par les normes réglementaires'.
STIF est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication d'équipements de protection contre les explosions de poussières et de systèmes de stockage d'énergie par batteries « BESS » (65,5% du CA) ;
- fabrication de composants pour la manutention des produits en vrac (31,7%) : godets d'élévateurs, raccords et courbes à compression, etc. ;
- autres (2,8%).
Le CA par source de revenus se ventile essentiellement entre ventes de produits (99%) et de services (0,1%).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 sites de production implantés en France (2), en Chine et aux Etats-Unis.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe (24%), Amérique du Nord (49%), Asie (12%) et autres (2%).
