L'action Stif reculait de près de 3% mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris à la suite d'un placement de titres réalisé par le principal actionnaire historique du spécialiste français de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).
JB Participations, la société contrôlée par José Burgos, le PDG de la société, a cédé 250.000 actions représentant 4,9% du capital, par voie d'un reclassement d'actions en bloc hors marché.
Le prix de l'opération n'a pas été spécifié.
A l'issue du placement, le groupe familial Burgos, composé de JB Participations, Manuel Burgos, Valérie Burgos et les autres membres de la famille Burgos, contrôle désormais collectivement 2,6 millions d'actions, correspondant à environ 51% du capital social et à 67,6% des droits de vote de STIF.
A elle seule, la holding JB Participations détient un peu plus de deux millions de titres, soit environ 39,5% du capital social et à 52,3% des droits de vote.
Vers 12h15, l'action perdait 2,8%, mais affichait encore un gain de quelque 145% depuis le début de l'année.
Après les contrats conclus avec Tesla et CATL, les analystes anticipent l'obtention de nouvelles commandes de la part d'acteurs de premier plan comme Samsung, Fluence et BYD, des accords qui pourraient selon eux aboutir dès 2026.
STIF est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication d'équipements de protection contre les explosions de poussières et de systèmes de stockage d'énergie par batteries « BESS » (65,5% du CA) ;
- fabrication de composants pour la manutention des produits en vrac (31,7%) : godets d'élévateurs, raccords et courbes à compression, etc. ;
- autres (2,8%).
Le CA par source de revenus se ventile essentiellement entre ventes de produits (99%) et de services (0,1%).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 sites de production implantés en France (2), en Chine et aux Etats-Unis.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe (24%), Amérique du Nord (49%), Asie (12%) et autres (2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.