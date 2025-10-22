Stif s'inscrit en net recul suite à un placement de titres

L'action Stif reculait de près de 3% mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris à la suite d'un placement de titres réalisé par le principal actionnaire historique du spécialiste français de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).



JB Participations, la société contrôlée par José Burgos, le PDG de la société, a cédé 250.000 actions représentant 4,9% du capital, par voie d'un reclassement d'actions en bloc hors marché.



Le prix de l'opération n'a pas été spécifié.



A l'issue du placement, le groupe familial Burgos, composé de JB Participations, Manuel Burgos, Valérie Burgos et les autres membres de la famille Burgos, contrôle désormais collectivement 2,6 millions d'actions, correspondant à environ 51% du capital social et à 67,6% des droits de vote de STIF.



A elle seule, la holding JB Participations détient un peu plus de deux millions de titres, soit environ 39,5% du capital social et à 52,3% des droits de vote.



Vers 12h15, l'action perdait 2,8%, mais affichait encore un gain de quelque 145% depuis le début de l'année.



Après les contrats conclus avec Tesla et CATL, les analystes anticipent l'obtention de nouvelles commandes de la part d'acteurs de premier plan comme Samsung, Fluence et BYD, des accords qui pourraient selon eux aboutir dès 2026.