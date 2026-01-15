Stifel abaisse sa recommandation sur le titre en passant à Conserver (contre Achat) et fixe un nouvel objectif de cours de 2,20 E (contre 4 E). L'analyste abaisse son conseil en attendant des signes plus clairs de mise en oeuvre de la nouvelle feuille de route.
"Ekinops a annoncé une reprise séquentielle au quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 25,6 millions d'euros (-14 % en glissement annuel, +15 % en glissement trimestriel), dépassant nos estimations prudentes, mais respectant globalement les prévisions révisées à la baisse dans un contexte d'attentes revues à la baisse" explique Stifel.
"Si les activités logiciels et services gagnent du terrain (croissance de +27 %, représentant désormais 25 % du mix), la baisse de -30 % des ventes d'Orange et le long cycle de transition de Bridge suggèrent que la reprise significative sera reportée à fin 2026/2027" rajoute Stifel.
Ekinops est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. A mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie-Pacifique (80,2%), Amérique du Nord (19,8%).
