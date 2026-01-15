Stifel abaisse son conseil et son objectif sur Ekinops

Stifel abaisse sa recommandation sur le titre en passant à Conserver (contre Achat) et fixe un nouvel objectif de cours de 2,20 E (contre 4 E). L'analyste abaisse son conseil en attendant des signes plus clairs de mise en oeuvre de la nouvelle feuille de route.



"Ekinops a annoncé une reprise séquentielle au quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 25,6 millions d'euros (-14 % en glissement annuel, +15 % en glissement trimestriel), dépassant nos estimations prudentes, mais respectant globalement les prévisions révisées à la baisse dans un contexte d'attentes revues à la baisse" explique Stifel.



"Si les activités logiciels et services gagnent du terrain (croissance de +27 %, représentant désormais 25 % du mix), la baisse de -30 % des ventes d'Orange et le long cycle de transition de Bridge suggèrent que la reprise significative sera reportée à fin 2026/2027" rajoute Stifel.