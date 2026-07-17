Stifel relève son objectif de cours de 40 EUR à 41,50 EUR sur Delivery Hero et reste à conserver pour l'aligner sur le prix de l'offre, reflétant sa confiance dans la réalisation de la transaction, et conseille aux investisseurs d'apporter leurs titres dès l'ouverture de la période d'acceptation (calendrier à définir).
Uber a donc mis fin à deux mois de tractations en lançant une offre publique d'achat en numéraire sur Delivery Hero au prix de 41,50 EUR par action.
Stifel estime que ce prix implique un multiple généreux de 17 fois l'EBITDA (valeur d'entreprise/EBITDA) estimé pour l'exercice 2026, un niveau inédit depuis fin 2023 et supérieur au propre multiple d'Uber (14 fois).
Stifel juge également que l'opération a de fortes chances d'aboutir : selon l'analyste le seuil minimal d'acceptation devrait être aisément atteint grâce à l'engagement de Prosus d'apporter ses titres à l'offre, ainsi qu'à la cession de 14 marchés à SSW Partners, une opération structurée de manière à minimiser les chevauchements géographiques et les risques liés au droit de la concurrence.
Stifel considère que ces 14 marchés étaient globalement neutres en termes d'EBITDA.
"Les questions de concurrence peuvent encore constituer un sujet en Italie, aux Emirats arabes unis, au Pérou et dans certaines régions d'Amérique centrale, mais elles sont loin d'être insurmontables à nos yeux" indique le bureau d'analyse.
L'analyste pense qu'Uber escompte générer plus d'un milliard d'euros de synergies annuelles (en rythme de croisière) dans les 18 mois suivant la clôture, afin de rendre la transaction plus attrayante et créatrice de valeur.
Delivery Hero SE est une société basée en Allemagne, principalement active dans le secteur de la commande de repas en ligne. La société opère en tant que prestataire de services de livraison de repas en ligne provenant de restaurants et de cafés. Elle propose notamment des pizzas, des hamburgers, des produits bio, des plats végétaliens et des mets asiatiques. Son portefeuille de marques comprend Foodpanda, PedidosYa, Clickdelivery, Talabat, Yemeksepeti, Donesi, Hungerstation, Carriage, Otlob, Mjam et d'autres. La société opère à l'échelle mondiale, dans plus de 40 pays, notamment en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie et sur le continent américain. Les services de la société sont accessibles via une version Web et une application mobile.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.