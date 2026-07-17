Stifel aligne l'objectif de cours de Delivery Hero sur le prix de l'offre

Stifel relève son objectif de cours de 40 EUR à 41,50 EUR sur Delivery Hero et reste à conserver pour l'aligner sur le prix de l'offre, reflétant sa confiance dans la réalisation de la transaction, et conseille aux investisseurs d'apporter leurs titres dès l'ouverture de la période d'acceptation (calendrier à définir).



Uber a donc mis fin à deux mois de tractations en lançant une offre publique d'achat en numéraire sur Delivery Hero au prix de 41,50 EUR par action.



Stifel estime que ce prix implique un multiple généreux de 17 fois l'EBITDA (valeur d'entreprise/EBITDA) estimé pour l'exercice 2026, un niveau inédit depuis fin 2023 et supérieur au propre multiple d'Uber (14 fois).



Stifel juge également que l'opération a de fortes chances d'aboutir : selon l'analyste le seuil minimal d'acceptation devrait être aisément atteint grâce à l'engagement de Prosus d'apporter ses titres à l'offre, ainsi qu'à la cession de 14 marchés à SSW Partners, une opération structurée de manière à minimiser les chevauchements géographiques et les risques liés au droit de la concurrence.



Stifel considère que ces 14 marchés étaient globalement neutres en termes d'EBITDA.



"Les questions de concurrence peuvent encore constituer un sujet en Italie, aux Emirats arabes unis, au Pérou et dans certaines régions d'Amérique centrale, mais elles sont loin d'être insurmontables à nos yeux" indique le bureau d'analyse.



L'analyste pense qu'Uber escompte générer plus d'un milliard d'euros de synergies annuelles (en rythme de croisière) dans les 18 mois suivant la clôture, afin de rendre la transaction plus attrayante et créatrice de valeur.