Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 250 euros sur VusionGroup, au lendemain de la publication par le groupe de solutions numériques pour la grande distribution de ses résultats semestriels.
'Comme d'habitude, le groupe a délivré une croissance très élevée du profit brut (+66%), de l'EBITDA (+84%) et de l'EBIT (+121%), tous en termes ajustés, ce qui est évidemment très positif', souligne le broker.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 42 fois avec un rendement inférieur à 0,5%.
Publié le 16/09/2025 à 14:28
