Stifel confirme son conseil à l'achat sur Waga Energy

Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 30 E.



"Au cours du mois dernier, Waga Energy a annoncé une série de trois nouveaux contrats BOO dans le Maryland (62 GWh/an), en Floride (180 GWh/an) et en Oregon (120 GWh/an), qui seront tous équipés de sa technologie de valorisation Wagabox, élargissant ainsi considérablement sa présence en Amérique du Nord" souligne le bureau d'analyse.



Stifel estime que compte tenu d'un délai de 12 à 24 mois avant la mise en service, ces sites pourraient ajouter collectivement 362 GWh/an de capacité de production de GNR, ce qui représente 25 à 29 millions d'euros de revenus récurrents annuels à partir de fin 2027, et garantit une visibilité à long terme des revenus, avec des contrats d'achat d'électricité (BPA) de 20 à 25 ans en Floride et en Oregon.



Nous estimons que l'investissement total dans ces projets pourrait atteindre 65 millions d'euros indique l'analyste.



"Parallèlement, Waga Energy a également annoncé récemment avoir obtenu une subvention de 15 millions de dollars canadiens (environ 9 millions d'euros) du gouvernement du Québec pour achever la construction de son installation RMR Lac-Saint-Jean. Cette subvention s'inscrit dans le cadre du Plan économique vert 2030 du Québec qui vise à intégrer 10 % de GNR dans le réseau gazier de la province" rajoute Stifel.



L'analyste estime que Waga Energy continue de faire preuve d'une grande cohérence stratégique et d'un élan opérationnel, atteignant plus de 200 millions d'euros de revenus annuels récurrents garantis à partir de 2027, avec le soutien et la confiance continus des partenaires municipaux, des régulateurs et des réseaux énergétiques.