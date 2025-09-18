Stifel réitère sa recommandation d'achat sur le titre Nanobiotix, avec un objectif de cours inchangé à 17 euros.
Selon la banque, les nouveaux résultats de l'étude 1100 dans le mélanome résistant aux anti-PD-1 confirment la solidité du profil de NBTXR3. L'innocuité reste cohérente avec les données antérieures, la dose recommandée (RP2D) a été validée à 33% du volume tumoral et la faisabilité de l'injection est confirmée.
Le broker souligne par ailleurs une efficacité notable dans une population lourdement prétraitée : le taux de réponse objective atteint 47,4% (9 patients sur 19), avec un contrôle de la maladie de 78,9% et une survie globale médiane de 14,6 mois.
Enfin, le bureau d'analyses insiste sur le fait que 'toutes les lésions injectées/irradiées ont présenté un contrôle de la maladie à 100%, avec une régression également observée sur des sites non injectés', renforçant la cohérence du mode d'action physique de NBTXR3.
Publié le 18/09/2025 à 12:44
