Stifel maintient sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 440 pence.
"L'action se négocie à environ 8,8 fois les bénéfices normalisés d'environ 40 pence, ce que nous considérons comme très modeste compte tenu de la qualité des bénéfices et de la génération de trésorerie du groupe" indique Stifel.
"Mears a reçu une notification d'attribution de contrat de la part du Birmingham City Council (BCC) pour la fourniture de services d'entretien et de maintenance des logements, d'entretien des installations de gaz et de chauffage" indique le bureau d'analyse.
"Le contrat a une valeur estimée à 450 millions de livres sterling pour une période initiale de 10 ans, Mears devant fournir ses services dans la région centre-ouest du BCC" souligne Stifel dans son étude.
L'analyste estime que les contrats du BCC représentaient une opportunité clé pour Mears. Stifel considère cela comme une victoire importante pour le groupe et une nouvelle relation client significative.
"L'obtention de ce contrat renforce notre confiance dans la capacité du groupe à atteindre son objectif de croissance annuelle de 5 à 9 % de son chiffre d'affaires dans le domaine de la maintenance à moyen terme" rajoute le bureau d'analyse en conclusion de son étude.
Mears Group PLC est un fournisseur britannique de solutions de logement pour les secteurs public et privé. Les segments de la société comprennent la maintenance et la gestion. La société propose une gamme de services, notamment l'entretien des logements, le logement avec soins, la gestion des logements, la construction de logements, l'entretien planifié, les travaux d'investissement et la gestion des installations. L'entretien des logements comprend les services de réparation, de rénovation, de sécurité incendie et d'entretien des bâtiments. Les services de logement avec soins proposent une gamme de programmes, y compris de petits bâtiments avec quelques propriétés et de grands sites. Le service de gestion des logements est spécialisé dans les services de gestion des logements communautaires, y compris la gestion des locations, la gestion des baux et l'entretien des propriétés. L'entretien planifié comprend des travaux tels que l'installation du chauffage central, la pose de double vitrage, l'amélioration de la cuisine et de la salle de bain, la réfection du câblage, la réfection de la toiture, l'entretien annuel de la chaudière et du chauffage. L'entreprise assure l'entretien d'environ 450 000 logements au Royaume-Uni.
