Stifel confirme son conseil sur Mears Group après le contrat avec le Birmingham City Council

Stifel maintient sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 440 pence.



"L'action se négocie à environ 8,8 fois les bénéfices normalisés d'environ 40 pence, ce que nous considérons comme très modeste compte tenu de la qualité des bénéfices et de la génération de trésorerie du groupe" indique Stifel.



"Mears a reçu une notification d'attribution de contrat de la part du Birmingham City Council (BCC) pour la fourniture de services d'entretien et de maintenance des logements, d'entretien des installations de gaz et de chauffage" indique le bureau d'analyse.



"Le contrat a une valeur estimée à 450 millions de livres sterling pour une période initiale de 10 ans, Mears devant fournir ses services dans la région centre-ouest du BCC" souligne Stifel dans son étude.



L'analyste estime que les contrats du BCC représentaient une opportunité clé pour Mears. Stifel considère cela comme une victoire importante pour le groupe et une nouvelle relation client significative.



"L'obtention de ce contrat renforce notre confiance dans la capacité du groupe à atteindre son objectif de croissance annuelle de 5 à 9 % de son chiffre d'affaires dans le domaine de la maintenance à moyen terme" rajoute le bureau d'analyse en conclusion de son étude.