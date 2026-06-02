Stifel indique que Theon International a enregistré 42 MEUR de nouvelles commandes au cours de son 2e trimestre comptable, auxquelles s'ajoutent 27 MEUR d'options, illustrant une dynamique commerciale solide malgré une saisonnalité traditionnellement plus favorable au second semestre.
La note souligne que ces contrats concernent principalement les systèmes de surveillance embarqués de Kappa Optronics pour plusieurs centaines de véhicules blindés dans un pays de l'Union européenne, ce qui confirme la montée en puissance des programmes de plateformes et valide l'exécution de la stratégie de croissance externe.
D'après Stifel, les prises de commandes atteignent désormais 144 MEUR depuis le début de l'année, avec 67 MEUR d'options, tandis que la direction affiche sa "pleine confiance" dans l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires 2026 de 570 à 600 MEUR et d'un ratio book-to-bill supérieur à 1x.
Theon International Plc est spécialisé dans le développement et la fabrication de systèmes personnalisables de vision nocturne et d'imagerie thermique pour des opérations militaires et de sécurité, ainsi que pour des applications civiles (chasse et lutte contre les Incendies). L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- appareils de vision nocturne : jumelles, monoculaires, viseurs d'armes en configuration autonome ou à clipser, visionneuses de nuit pour le conducteur, caméras numériques jour et nuit montées sur véhicule, etc. ;
- appareils d'imagerie thermique : viseurs d'armes (autonomes et clipsables), systèmes thermiques clipsables de petite taille (montés sur des lunettes de vision nocturne), visionneuses thermiques, équipements de ciblage thermique sur mesure, systèmes d'observation multi-capteurs, systèmes intégrant la vision diurne et thermique combinés à des dispositifs de télémétrie laser, etc.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.