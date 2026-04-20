Stifel entame un suivi à l'achat sur Lumibird, l'action grimpe

Lumibird s'adjuge 6% avec le soutien d'une initiation de couverture à "achat" chez Stifel, avec un objectif de cours à 12 mois de 30 EUR, offrant un potentiel de hausse d'environ 28% par rapport au cours de clôture de vendredi soir.

Selon le broker allemand, le titre du spécialiste français des technologies de laser pourrait plus que doubler au cours des cinq prochaines années, grâce à une multiplication par 2,6 de son BPA sur la période.



Stifel estime que son exposition au médical et à la défense offre des perspectives de croissance attrayantes qui, combinées à ses autres domaines d'activité, expliquent son estimation d'un TCAC organique d'environ 7% pour les cinq prochaines années.



Outre la croissance du chiffre d'affaires, il juge Lumibird désormais bien positionnée pour afficher une solide progression de sa marge opérationnelle et une génération de flux de trésorerie disponible importante.



Stifel voit ainsi sa marge opérationnelle passer d'environ 11,4% en 2025 à près de 18% en 2030, ce qui se traduira par une croissance annuelle composée du BPA de +20% d'ici 2030, avec un flux de trésorerie disponible cumulé supérieur à 140 MEUR.