Stifel entame un suivi à l'achat sur Lumibird, l'action grimpe
Lumibird s'adjuge 6% avec le soutien d'une initiation de couverture à "achat" chez Stifel, avec un objectif de cours à 12 mois de 30 EUR, offrant un potentiel de hausse d'environ 28% par rapport au cours de clôture de vendredi soir.
Selon le broker allemand, le titre du spécialiste français des technologies de laser pourrait plus que doubler au cours des cinq prochaines années, grâce à une multiplication par 2,6 de son BPA sur la période.
Stifel estime que son exposition au médical et à la défense offre des perspectives de croissance attrayantes qui, combinées à ses autres domaines d'activité, expliquent son estimation d'un TCAC organique d'environ 7% pour les cinq prochaines années.
Outre la croissance du chiffre d'affaires, il juge Lumibird désormais bien positionnée pour afficher une solide progression de sa marge opérationnelle et une génération de flux de trésorerie disponible importante.
Stifel voit ainsi sa marge opérationnelle passer d'environ 11,4% en 2025 à près de 18% en 2030, ce qui se traduira par une croissance annuelle composée du BPA de +20% d'ici 2030, avec un flux de trésorerie disponible cumulé supérieur à 140 MEUR.
Lumibird figure parmi les plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de diodes laser et de laser à fibres, Lumibird conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, des lasers et des systèmes pour les marchés de la défense et du spatial, de l'environnement, de la topographie et de la sécurité, de l'industrie, de la recherche scientifique et de la technologie médicale. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.