Stifel maintient son conseil à l'achat sur Abivax

Stifel maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 100 E.



L'analyste souligne qu'Abivax a annoncé une solide trésorerie de 590 millions d'euros à la fin du troisième trimestre 2025, ce qui lui assure une autonomie financière jusqu'au quatrième trimestre 2027.



Stifel estime que le prochain catalyseur clinique devrait être la publication des données de maintenance de la phase III, prévue au deuxième trimestre 2026.



"Avec une trésorerie d'environ 590 millions d'euros à la fin du troisième trimestre, nous pensons qu'Abivax est bien placé pour négocier des conditions favorables avec un partenaire pharmaceutique de premier plan" indique le bureau d'analyse.



"Compte tenu de la solidité des résultats de la phase III et de la rareté des actifs comparables, nous pensons qu'une transaction pourrait être conclue avant la publication des données de maintenance prévue au deuxième trimestre 2026" rajoute l'anlyste.



"Les transactions comparables récentes dans le domaine des MICI suggèrent des valorisations comprises entre 4 et 7 fois le chiffre d'affaires maximal pour les actifs innovants. Cela se traduirait par une valorisation d'environ 12 à 20 milliards d'euros pour Abivax, sur la base de notre estimation de chiffre d'affaires maximal de 3 milliards d'euros" souligne Stifel en conclusion de son étude du jour.