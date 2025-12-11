Stifel maintient son conseil à l'achat sur Exosens

Stifel maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 47 E suite à l'annonce de la signature d'un contrat en partenariat avec Theon International, avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR).



Exosens a signé un contrat historique de 500 millions d'euros pour la livraison de 200 000 IIT entre 2027 et 2029 (soit une moyenne d'environ 67 000 unités par an).



"Cela représente un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 170 millions d'euros, ce qui offre une forte visibilité sur les revenus du groupe pour les cinq prochaines années" indique l'analyste.



"Cet accord fait suite (1) à la récente indication de Theon selon laquelle elle pourrait s'approvisionner en plus de 400 000 tubes auprès d'Exosens au cours des cinq prochaines années (soit une moyenne d'environ 80 000 unités par an) et (2) à l'annonce par Exosens d'une augmentation de sa capacité de production à environ 150 000 tubes par an, selon notre estimation" souligne Stifel dans son étude du jour.



Selon l'analyste, la capacité d'Exosens pour 2027 est déjà réservée à près de 50 % jusqu'en 2029, uniquement grâce à ce contrat. Ainsi, ces volumes offrent non seulement une visibilité sur les revenus, mais soutiennent également très probablement la capacité d'Exosens à maintenir une rentabilité élevée grâce à des rendements industriels décents.



"Enfin, cette annonce est conforme à nos attentes et confirme nos prévisions actuelles" rajoute Stifel en conclusion.

