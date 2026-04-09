Stifel confirme son conseil à Conserver avec un objectif de 11 E après l'annonce des résultats du 1er semestre.
Le groupe a annoncé un résultat net de 5,9 MEUR sur son 1er semestre 2026, contre 7,2 MEUR un an auparavant. L'EBITDA ajusté est en revanche en croissance de 5,9% à 227,2 MEUR, soit une marge améliorée de 0,9 point à 40,9%.
Stifel estime que la croissance organique du deuxième trimestre (+5,1 %) était conforme aux attentes. Selon l'analyste, un ralentissement par rapport au premier trimestre était attendu compte tenu du contexte de comparaison particulièrement difficile de l'année.
Stifel indique dans son étude que la marge d'EBITDA s'est établie à 40,9 %, dépassant le consensus de 60 points de base, grâce à l'amélioration de la marge brute à 66,8 %.
L'entreprise a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement à 33-35 % (contre 30-32 % précédemment). Les autres objectifs pour l'exercice 2026 ont été confirmés.
L'élasticité de la demande après les hausses de prix et l'évolution du coût des composants sont, selon Stifel, les variables clés du second semestre.
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Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.