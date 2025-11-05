Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours à 65 E après l'annonce des résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024/2025.
L'analyste estime que les résultats sont décevants pour le quatrième trimestre et que les prévisions pour 2026 sont susceptibles d'être considérées comme prudentes.
'Le quatrième trimestre a manqué de 2 %/3 % son objectif en termes de chiffre d'affaires/EBIT, la forte performance classique du quatrième trimestre en matière d'équipements s'étant étalée sur toute l'année, ce qui a entraîné un manque à gagner pour Imaging en termes d'EBIT, ainsi que des vents contraires pour China VBP Diag/Imaging' souligne Stifel dans son étude du jour.
L'analyste estime également que les prévisions pour l'exercice 2026 sont inférieures d'environ 8 % au consensus, mais il pense qu'elles reflètent une certaine prudence. Selon lui, les investisseurs ont estimé que les chiffres pour l'exercice 2026 étaient trop élevés.
Stifel s'attend donc à une réaction plus nuancée du cours de l'action, probablement à la baisse.
'Nous pensons que les investisseurs voudront déterminer le degré de prudence intégré dans les prévisions pour l'exercice 2026 avant la conférence de presse qui se tiendra à Londres le 17 novembre' indique le bureau d'analyse en conclusion.
Siemens Healthineers AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements dédiés à l'imagerie médicale, au diagnostic de laboratoire et aux systèmes d'information hospitaliers. Par ailleurs, le groupe développe des services de santé numériques et des services dédiés aux établissements de santé. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'équipements et de solutions d'imagerie (54,8%) ;
- vente d'équipements de diagnostic (19,7%) ;
- vente de solutions et de services de soins oncologiques (17,2%) ;
- vente de solutions thérapeutiques avancées (9,3%) : dédiées aux interventions mini-invasives guidées par l'image dans les domaines de la cardiologie, de la radiologie interventionnelle et de la chirurgie.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,1%), Europe-Communauté des Etats indépendants-Afrique-Moyen Orient (28,2%), Etats-Unis (35,9%), Amérique (6,2%), Chine (11,4%) et Asie-Pacifique et Japon (13,2%).
