Stifel maintient son conseil sur Siemens Healthineers après la publication du 4ème trimestre

Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours à 65 E après l'annonce des résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024/2025.



L'analyste estime que les résultats sont décevants pour le quatrième trimestre et que les prévisions pour 2026 sont susceptibles d'être considérées comme prudentes.



'Le quatrième trimestre a manqué de 2 %/3 % son objectif en termes de chiffre d'affaires/EBIT, la forte performance classique du quatrième trimestre en matière d'équipements s'étant étalée sur toute l'année, ce qui a entraîné un manque à gagner pour Imaging en termes d'EBIT, ainsi que des vents contraires pour China VBP Diag/Imaging' souligne Stifel dans son étude du jour.



L'analyste estime également que les prévisions pour l'exercice 2026 sont inférieures d'environ 8 % au consensus, mais il pense qu'elles reflètent une certaine prudence. Selon lui, les investisseurs ont estimé que les chiffres pour l'exercice 2026 étaient trop élevés.



Stifel s'attend donc à une réaction plus nuancée du cours de l'action, probablement à la baisse.



'Nous pensons que les investisseurs voudront déterminer le degré de prudence intégré dans les prévisions pour l'exercice 2026 avant la conférence de presse qui se tiendra à Londres le 17 novembre' indique le bureau d'analyse en conclusion.