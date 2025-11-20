Stifel réitère sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 9,50 E avant la publication des résultats de la phase 3 de Lyme prévue au premier semestre 2026.
L'analyste indique que Lyme est désormais au coeur de son argumentaire d'investissement et représente 7EUR de son objectif de cours.
Stifel souligne que les résultats des neuf premiers mois ont été inférieurs aux attentes, tant en termes de chiffre d'affaires (-8 % par rapport au consensus) que d'EBITDA (-37,7 millions d'euros contre -34,7 millions d'euros).
Stifel note que la trésorerie de 143 millions d'euros à la fin du troisième trimestre offre une visibilité jusqu'en 2027e.
'Les prévisions pour l'exercice 2025 sont réitérées avec (1) des ventes de produits de 155 à 170 millions d'euros, (2) un chiffre d'affaires total de 165 à 180 millions d'euros et (3) des dépenses de R&D comprises entre 80 et 90 millions d'euros' rajoute Stifel dans son étude.
Publié le 20/11/2025 à 15:43
