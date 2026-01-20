Valneva a décidé de retirer volontairement les demandes d'autorisation de mise sur le marché et d'essais cliniques aux Etats-Unis pour son vaccin contre le chikungunya, Ixchiq.
Stifel estime que le retrait de la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) et de l'IND pour Ixchiq aux États-Unis n'a aucune incidence sur son modèle, car l'analyste a déjà retiré les ventes américaines de ses prévisions en août 2025 à la suite de la suspension de l'autorisation du vaccin.
Stifel réitère sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 10 euros avant la publication des résultats de la phase III de Lyme pour le VLA15, prévue au premier semestre 2026.
"Nous pensons que les actions de Valneva offrent l'un des profils risque/rendement les plus attractifs du secteur biotechnologique européen" indique le bureau d'analyse.
Publié le 20/01/2026 à 11:08
