Stifel réitère son conseil sur MaaT Pharma après l'augmentation de capital

Stifel maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 19 E après l'annonce de l'augmentation de capital.



MaaT Pharma a annoncé vendredi une augmentation de capital réussie de 9,1 millions d'euros attirant à la fois des investisseurs de longue date et des investisseurs particuliers souligne le bureau d'analyse.



Stifel estime que cette augmentation remplit les conditions pour obtenir la prochaine tranche de 6 millions d'euros de la facilité de la BEI, prolongeant ainsi l'horizon de trésorerie de la société jusqu'en août 2026.



Selon l'analyste, la fenêtre de liquidité renforcée couvre désormais la décision attendue de l'EMA concernant Xervyteg qui, si elle est positive, déclencherait un jalon réglementaire de 12 millions d'euros de la part de Clinigen.



Compte tenu de ce jalon, la société serait financée jusqu'au début de l'année 2027.



'Grâce à une meilleure visibilité financière, la société peut aller de l'avant avec des étapes opérationnelles clés couvrant le suivi réglementaire, la préparation commerciale et la progression clinique' indique Stifel.



'La marge de manoeuvre est réduite autour de la décision de l'EMA prévue vers la mi-26, mais la configuration renforcée soutient la poursuite de l'exécution' rajoute l'analyste en conclusion.