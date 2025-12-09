Stifel réitère son conseil sur Median Technologies après l'accord de distribution

Stifel réitère sa recommandation à l'achat sur le titre et son objectif de 6 E après l'annonce d'un accord de distribution non exclusif avec une société américaine.



Median a signé un accord de distribution non exclusif avec une société américaine leader dans le domaine de la santé avant le lancement d'eyonis LCS aux États-Unis et dans l'Union européenne, en attendant l'autorisation 510k, prévue au premier trimestre, et le marquage CE au premier semestre 2026.



L'analyste estime qu'eyonis LCS reste un catalyseur clé dans l'histoire de l'action, représentant environ 80 % de la SOTP (85 % de la PoS).



"Nous rappelons aux investisseurs que la stratégie de commercialisation de Median repose sur des partenariats, l'annonce d'hier constituant la première initiative consolidée, d'autres pouvant suivre, dans le but d'atteindre une large base installée de scanners CT sur les marchés européen et américain" indique le bureau d'analyse.



"Bien que nous saluions les progrès réalisés aujourd'hui, nous attendons des informations supplémentaires sur les aspects économiques, la portée et le cadre commercial du partenariat afin de mieux évaluer la montée en puissance de la commercialisation" rajoute Stifel en conclusion de son étude.