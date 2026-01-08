Stifel réitère son conseil sur OVHcloud après les chiffres du 1er trimestre

Stifel confirme son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 11 E après l'annonce du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026.



OVHcloud a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 4,5% à 273,5 millions d'euros en données totales au titre de son 1er trimestre 2026, et de 6% à données comparables.



Stifel estime que la croissance organique de +6,0 % au premier trimestre 2026 a dépassé le consensus de 80 points de base, principalement grâce à une résilience meilleure que prévu du cloud privé (+4,0 % en termes organiques), mais avec des signes de ralentissement dans toutes les divisions (cloud public +15,8 %, cloud web et autres +2,3 %).



Les objectifs pour l'exercice 2026 sont réitérés note Stifel.



"Nous considérons ces résultats comme solides dans un contexte de faibles attentes. Avec des comparaisons plus faciles au second semestre, cela suggère que la fourchette haute de la prévision de croissance de +5 à +7 % est réalisable, à condition que l'activité ne ralentisse pas davantage" souligne le bureau d'analyse.

