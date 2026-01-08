Stifel confirme son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 11 E après l'annonce du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026.
OVHcloud a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 4,5% à 273,5 millions d'euros en données totales au titre de son 1er trimestre 2026, et de 6% à données comparables.
Stifel estime que la croissance organique de +6,0 % au premier trimestre 2026 a dépassé le consensus de 80 points de base, principalement grâce à une résilience meilleure que prévu du cloud privé (+4,0 % en termes organiques), mais avec des signes de ralentissement dans toutes les divisions (cloud public +15,8 %, cloud web et autres +2,3 %).
Les objectifs pour l'exercice 2026 sont réitérés note Stifel.
"Nous considérons ces résultats comme solides dans un contexte de faibles attentes. Avec des comparaisons plus faciles au second semestre, cela suggère que la fourchette haute de la prévision de croissance de +5 à +7 % est réalisable, à condition que l'activité ne ralentisse pas davantage" souligne le bureau d'analyse.
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 44 centres de données, hébergeant plus de 500 000 serveurs sur 4 continents.
