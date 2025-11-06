Stifel réitère son conseil sur Zalando après le point d'activité

Stifel maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 36 E après la publication des résultats du 3ème trimestre.



L'analyste considère que les chiffres agrégés comme assez positifs et encourageants.



Il estime que le maintien d'un rythme de croissance pro forma comparable à celui du premier semestre 2025, malgré des comparaisons beaucoup plus difficiles, a permis de dépasser légèrement les prévisions en termes de chiffre d'affaires.



'La dynamique des partenariats B2B et la notoriété de la marque dans le domaine du sport s'accélèrent également' souligne Stifel dans son étude.



'Le consensus se situant déjà dans la fourchette médiane des prévisions pour l'exercice, nous ne prévoyons pas de révisions majeures, mais continuons à considérer comme excessive la forte révision à la baisse du ratio EV/EBITDA depuis le début de l'année, qui est passé de 8,5x à environ 5x' rajoute Stifel en conclusion.