Stifel relève son objectif de cours sur Virbac

Stifel maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 440 euros (contre 390 euros) après la publication hier soir du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 et des perspectives pour l'exercice 2026 du groupe.



L'analyste estime que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 est conforme aux attentes, mais confirme une solide trajectoire de croissance.



Selon l'analyste, les prévisions pour l'exercice 2026 sont supérieures au consensus au niveau de l'EBIT et laissent entrevoir une accélération de la croissance du BPA.



"Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 a atteint 362 millions d'euros, reflétant une variation CERS (+7,1 %) (c'est-à-dire organique, selon la définition de la société), avec des performances particulièrement bonnes en Europe, en Inde et en Australie. La croissance organique de l'exercice 2025 a donc été légèrement supérieure aux prévisions récemment revues à la hausse par la société (+7,9 % contre 5,5-7,5 %) et supérieure à la tendance de croissance organique à long terme du groupe (+6 % en moyenne au cours des 15 dernières années)" souligne le bureau d'analyse dans son étude du jour.



"Avec un objectif de marge opérationnelle de 17 %, les prévisions pour l'exercice 2026 impliquent un EBIT ajusté de 265 millions d'euros (en milieu de fourchette), soit +4 % de plus que les estimations consensuelles actuelles de Refinitiv, et indiquent finalement une croissance du BPA supérieure à 12 %" rajoute Stifel en conclusion.