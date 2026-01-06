Stifel relève son objectif de cours sur Valneva

Stifel réaffirme sa recommandation "achat" sur Valneva avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 10 euros, dans l'attente de la présentation des résultats d'une étude de phase III pour VLA15 dans Lyme, attendue au 1er semestre 2026.

"Le vaccin bénéficie d'un mécanisme d'action validé et a déjà démontré des réponses d'anticorps robustes en phase II, sans problème de sécurité, nous rendant confiants dans les résultats de l'étude", indique le broker qui voit une probabilité de succès de 80%.



Stifel voit, dans son scénario de base, environ 200% de potentiel de hausse pour le titre sur ses niveaux actuels en cas de succès de l'étude, et pense qu'un échec pourrait impliquer environ 25% de potentiel de baisse dans le cas contraire.



Aussi, le broker considère que ce catalyseur présente un rapport risque-rendement convaincant. "L'action Valneva offre l'un des profils risque-rendement les plus attractifs dans l'espace des biotechs européennes", juge-t-il plus largement.



