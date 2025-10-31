Stifel confirme son conseil d'achat sur VusionGroup, avec un objectif de cours inchangé à 290 EUR.

L'analyste revient sur le partenariat entre VusionGroup et le distributeur allemand DM-drogerie visant à accélérer la digitalisation des magasins grâce à la plateforme EdgeSense. Le projet couvre environ 70 points de vente dans sa phase initiale, sur un réseau total de 4200 magasins, ce qui représente un potentiel significatif d'extension du contrat.

Le bureau d'analyses souligne que, bien que la taille actuelle du contrat reste limitée (moins de 10 millions d'euros), une couverture complète pourrait dépasser 100 millions d'euros.

La note met également en avant la forte composante de services à valeur ajoutée et la pertinence de la solution de VusionGroup au-delà du segment de la grande distribution.