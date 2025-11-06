Stifel reste à conserver sur Legrand malgré des résultats inférieurs aux attentes

Stifel confirme son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 130 E après la publication des résultats sur 9 mois.



Legrand a annoncé une croissance organique de 6,7 % au troisième trimestre 2025, soit 200 points de base en dessous des estimations consensuelles, et une marge EBIT ajustée de 20,0 %, soit 60 points de base en dessous des attentes souligne Stifel.



L'analyste indique que les prévisions pour l'exercice 2025 sont réitérées (y compris une croissance organique de 5 à 7 % pour l'année), tandis que le consensus à +8,4 % de croissance organique laissait entrevoir une révision à la hausse des prévisions.



'Actuellement, la fourchette haute de la croissance organique implique un nouveau ralentissement de la croissance au quatrième trimestre (moins de 4 %)'.



'Sans surprise, la plupart des performances ont été tirées par le marché des centres de données et la région États-Unis (+14,4 % de croissance organique au troisième trimestre). Cependant, nous notons un ralentissement par rapport au premier semestre 2025, ce qui explique en grande partie la surprise négative par rapport au consensus ce trimestre, principalement due à une base de comparaison plus difficile à notre avis' rajoute Stifel en conclusion.



Nous ne voyons aucun signe de reprise spécifique dans l'exposition hors centres de données.

