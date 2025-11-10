Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 14,5 euros sur Almirall, après la publication par le groupe de santé espagnol de chiffres jugés solides au titre du 3e trimestre, avec notamment un EBITDA supérieur de 16% aux attentes.
'La faiblesse récente du cours de Bourse offre un point d'entrée attractif sur un titre doté d'un profil résilient et défensif, prêt à réaliser une croissance de l'EBITDA presque deux fois supérieure à la médiane sectorielle', souligne le broker.
Almirall SA est une société basée en Espagne dont l'activité principale est la fabrication de produits pharmaceutiques. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments appliqués à divers domaines thérapeutiques, tels que le système nerveux, le système gastro-intestinal, le système dermatologique, le système respiratoire, les anti-infectieux, ainsi que les agents antinéoplasiques et immunomodulateurs. Les activités de la société sont divisées en quatre secteurs d'activité : Réseau propre, qui se concentre sur la commercialisation de produits pharmaceutiques sous ses propres marques ; Licences, qui vend des droits sur les produits à des tiers ; Recherche et développement (R&D), qui est responsable de la création de médicaments candidats, ainsi que Dermatologie, qui comprend la vente de médicaments dermatologiques aux États-Unis. La société opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Asie et en Australie.
Investisseur
Globale
Qualité
