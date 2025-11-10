Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 14,5 euros sur Almirall, après la publication par le groupe de santé espagnol de chiffres jugés solides au titre du 3e trimestre, avec notamment un EBITDA supérieur de 16% aux attentes.

'La faiblesse récente du cours de Bourse offre un point d'entrée attractif sur un titre doté d'un profil résilient et défensif, prêt à réaliser une croissance de l'EBITDA presque deux fois supérieure à la médiane sectorielle', souligne le broker.