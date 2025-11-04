Stifel reste à l'achat sur BioMérieux après le point d'activité

Stifel maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 25 E après le point d'activité du groupe.



bioMérieux a publié ce matin ses résultats du troisième trimestre, qui affichent un recul de 3 % du chiffre d'affaires.



'Bien que ceux-ci incluent une révision à la baisse de 50 à 100 points de base de la croissance du chiffre d'affaires et que le consensus soit revu à la baisse de 100 points de base, la réitération des prévisions de croissance du cEBIT laisse entendre que les estimations du BPA ne devraient pas beaucoup changer' indique Stifel dans son étude.



Selon l'analyste, le marché pourrait adopter une position très prudente dans un premier temps concernant les tendances saisonnières en matière de maladies respiratoires, et que le titre pourrait reculer davantage que la baisse du chiffre d'affaires (environ 3 %).



'Nous pensons que la performance dépendra ensuite de la capacité de la conférence téléphonique à expliquer que les prévisions intégrées sont prudentes' rajoute Stifel en conclusion.