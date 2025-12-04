Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 47 E après l'annonce de la signature d'un contrat avec Theon International.

Exosens et Theon International ont annoncé la prolongation de leur contrat d'approvisionnement à long terme pour trois années supplémentaires, jusqu'en 2030.

Au cours des prochaines semaines, Theon prévoit de convertir ses options 2027-2028 en commandes fermes, ce qui absorberait une part importante de l'augmentation prévue de la capacité de production récemment annoncée précise stifel.

L'analyste estime que cet accord offre une meilleure visibilité et s'inscrit dans la logique de sa stratégie d'investissement.