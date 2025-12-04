Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 47 E après l'annonce de la signature d'un contrat avec Theon International.
Exosens et Theon International ont annoncé la prolongation de leur contrat d'approvisionnement à long terme pour trois années supplémentaires, jusqu'en 2030.
Au cours des prochaines semaines, Theon prévoit de convertir ses options 2027-2028 en commandes fermes, ce qui absorberait une part importante de l'augmentation prévue de la capacité de production récemment annoncée précise stifel.
L'analyste estime que cet accord offre une meilleure visibilité et s'inscrit dans la logique de sa stratégie d'investissement.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2,9%), Grèce (39,5%), Europe (23,3%), Etats-Unis (11,4%), Amérique du Nord (1,6%), Asie (20,8%), Océanie (0,3%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
Investisseur
Globale
Qualité
