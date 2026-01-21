Stifel reste à l'achat sur MaaT Pharma

Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 19 E après la mise à jour par le groupe sur les progrès réalisés et les ajustements du calendrier de ses programmes d'immuno-oncologie.



"IMMUNOLIFE est passé de la phase de mise en place à celle d'exécution, avec le premier patient randomisé dans cet essai P2 sponsorisé par l'investigateur et dirigé par Gustave Roussy. Les résultats primaires sont attendus fin 2030" note le bureau d'analyse.



"Par ailleurs, le calendrier de l'étude PICASSO P2a sur le mélanome (parrainée par l'AP-HP) a été reporté et les premiers résultats pour MaaT013 sont désormais attendus au premier semestre 2026 au lieu de fin 2025" souligne également Stifel.



Stifel estime que dans l'ensemble, cette mise à jour renforce l'IO en tant qu'option stratégique à long terme, où la contribution à la valeur reste limitée aujourd'hui, mais où la pertinence de la plateforme pourrait s'étendre de manière significative au fil du temps.