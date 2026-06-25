Pour la société dédiée au développement et à la fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques et biotechnologiques, Stifel table sur une croissance du chiffre d'affaires annuel de 11,3%, à taux de change constants, pour l'activité CDMO. Cette progression s'inscrit dans la fourchette cible de 11 à 12%. La marge d'Ebitda, toujours pour le segment CDMO, est attendue à 32,3%, là aussi en ligne avec l'objectif.

La recommandation est toujours à l'achat avec une cible de cours de 650 CHF.