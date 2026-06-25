Lonza (+1,21%, à 534,80 francs suisses) bouge à la Bourse de Zurich, après une note de Stifel dans laquelle la banque d'investissement américaine actualise ses prévisions en amont de la publication du Suisse, programmée le 22 juillet.
Pour la société dédiée au développement et à la fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques et biotechnologiques, Stifel table sur une croissance du chiffre d'affaires annuel de 11,3%, à taux de change constants, pour l'activité CDMO. Cette progression s'inscrit dans la fourchette cible de 11 à 12%. La marge d'Ebitda, toujours pour le segment CDMO, est attendue à 32,3%, là aussi en ligne avec l'objectif.
La recommandation est toujours à l'achat avec une cible de cours de 650 CHF.
Lonza Group AG figure parmi les leaders mondiaux du développement et de la fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques et biotechnologiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits biologiques et bio-pharmaceutiques (55,9%) : produits de fermentation microbiologique, produits biopharmaceutiques basés sur des cellules de mammifères, anticorps monoclonaux, protéines thérapeutiques, etc. ;
- produits de synthèse (24,7%) : produits chimico-pharmaceutiques, bioconjugués, petites molécules, ingrédients pharmaceutiques actifs, intermédiaires complexes, etc. ;
- produits thérapeutiques de spécialité (15,8%) : thérapies cellulaires et géniques, acides nucléique thérapeutique de synthèse, oligonucléotides, produits biologiques microbiens, etc. ;
- autres (3,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.