Stifel voit un potentiel de hausse de près de 37% pour Abivax

Abivax (+2,50%, à 106,60 euros) se distingue, soutenu par une note de Stifel. La banque d'investissement américaine a renouvelé sa recommandation à l'Achat sur la société de biotechnologie française, tout en relevant sensiblement son objectif de cours de 100 à 142 euros, laissant apparaître un potentiel de hausse de 36,54% par rapport au cours de clôture de mardi.

Ce rehaussement de la cible est lié au contexte de spéculations continues sur un intérêt du géant Eli Lilly pour Abivax, bien que non confirmées par aucune des parties. Pour Stifel, cette option est un scénario très probable car le principal candidat-médicament, contre la rectocolite hémorragique notamment, de la société française dispose de nombreux atouts (administration orale, bon profil de sécurité, excellentes données de phase III en induction et données de phase IIb prometteuses...).



En outre, Abivax est en position de force pour négocier des conditions de transactions favorables auprès des géants du secteur, notamment grâce à une position de trésorerie de 590 millions d'euros à la fin du troisième trimestre, qui offre une visibilité jusqu'au quatrième trimestre 2027.



Pour les analystes, il y a principalement trois acheteurs potentiels : Eli Lilly, Takeda et Johnson & Johnson. Pour Eli Lilly, l'objectif serait d'élargir son portefeuille en offrant un traitement oral. Pour le Japonais Takeda, qui est un leader du marché dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, l'intérêt serait également d'avoir une option de traitement par voie orale de première intention. En outre, le laboratoire nippon pourrait également élargir sa franchise et défendre ses parts de marché, ainsi qu'anticiper une perte d'exclusivité pour le produit Entyvio prévue en 2030. Enfin, pour Johnson & Johnson, l'acquisition d'Abivax permettrait également de contrer la pression des biosimilaires de son médicament Stelara.



Stifel estime qu'un accord après la publication des données de maintenance programmée à la fin du deuxième trimestre 2026 permettrait de maximiser la valeur, si les données confirment l'excellence de la phase IIb. Dans ces conditions, la banque d'investissement table sur une valorisation d'environ 12 à 20 milliards d'euros pour Abivax.