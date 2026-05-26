STMicro dans le vert, des propos d'analyste en soutien

À contre-courant de la tendance à Paris (-1,1% sur le CAC 40), STMicroelectronics gagne 1,4% à la faveur de propos favorables d'Oddo BHF, qui réitère son opinion "surperformance" avec un objectif de cours porté de 58 EUR à 70 EUR, après un roadshow à Bruxelles avec des dirigeants du groupe.

Le bureau d'études pointe un discours du groupe resté positif, avec une activité bien orientée sur l'ensemble des segments (industriel, CECP, auto, PE), et un segment CECP (datacenters et satellites) qui devrait croître entre 50% et 60% cette année, avec une accélération au 2e semestre.



"L'allongement des lead times jusqu'à 28 semaines sur certains produits (certaines familles de MCU) et le retour de la situation d'allocation pour certains produits (par exemple les MEMS) se traduisent par les premières augmentations de prix dans la distribution", ajoute l'analyste.



Oddo BHF maintient sa thèse selon laquelle "le profil de STM évolue rapidement vers des marchés d'infrastructure (datacenters/satellites), par essence moins cycliques, améliorant la visibilité sur la croissance et l'amélioration rapide des marges, justifiant la poursuite du rerating".