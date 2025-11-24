STMicro déploie sa nouvelle plateforme GaN

STMicro annonce de nouveaux composants de puissance intégrant la technologie GaN (gallium-nitrure) destinés aux moteurs d'électroménager et d'automatisation industrielle. Selon la société, ces circuits GaNSPIN permettent d'accroître l'efficacité énergétique, les performances et de réduire les coûts grâce à un pilotage optimisé et une meilleure fiabilité.

Les premiers modèles, GANSPIN611 et GANSPIN612, alimentent des moteurs jusqu'à 400 W pour compresseurs, pompes, ventilateurs ou servo-drives, avec une compatibilité de broches facilitant la montée en gamme.

La gamme réduit l'empreinte des cartes jusqu'à 60% et supprime souvent la nécessité d'un dissipateur grâce à une faible résistance RDS(on). Les dispositifs intègrent par ailleurs des protections complètes (surtension, surintensité, UVLO, thermique) et une diode bootstrap, et sont adaptés aux alimentations 110 V-230 V AC.

Les solutions GaNSPIN seront présentées au salon SPS 2025 à Nuremberg (du 25 au 27 novembre).