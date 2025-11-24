STMicro déploie sa nouvelle plateforme GaN
Publié le 24/11/2025 à 10:32
Les premiers modèles, GANSPIN611 et GANSPIN612, alimentent des moteurs jusqu'à 400 W pour compresseurs, pompes, ventilateurs ou servo-drives, avec une compatibilité de broches facilitant la montée en gamme.
La gamme réduit l'empreinte des cartes jusqu'à 60% et supprime souvent la nécessité d'un dissipateur grâce à une faible résistance RDS(on). Les dispositifs intègrent par ailleurs des protections complètes (surtension, surintensité, UVLO, thermique) et une diode bootstrap, et sont adaptés aux alimentations 110 V-230 V AC.
Les solutions GaNSPIN seront présentées au salon SPS 2025 à Nuremberg (du 25 au 27 novembre).