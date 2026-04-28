STMicro lance deux nouveaux capteurs d'image pour l'électronique personnelle

STMicroelectronics annonce que ses capteurs d'image "global shutter" (à obturation globale) VD55G4 (monochrome) et VD65G4 (couleur RGB), intégrés à son portefeuille BrightSense, sont désormais disponibles pour les premiers utilisateurs.

Ces capteurs miniatures, à très faible consommation, utilisables avec un microcontrôleur, sont destinés aux wearables, aux casques de réalité augmentée et lunettes connectées, et aux objets connectés intelligents.



Leur mise à disposition par le groupe franco-italien permet ainsi aux clients de commencer dès aujourd'hui la conception de leurs dispositifs de vision intelligents de nouvelle génération, à très faible consommation.



"Ces nouveaux capteurs aident nos clients à créer des expériences plus intuitives et plus réactives, à prolonger l'autonomie de la batterie et à intégrer la vision embarquée et l'edge AI dans les objets du quotidien", selon STMicro.



Les capteurs d'image VD55G4 (monochrome) et VD65G4 (couleur RGB) sont produits sur des plaquettes de 300 mm à l'aide d'une architecture 3D empilée 65 nm / 40 nm, avec un procédé interne, et fabriqués sur le site ST de Crolles.