STMicro plus forte progression du CAC à mi-séance, Oddo BHF confirme son conseil





STMicro signe la plus forte progression du CAC40 à mi-séance en s'arrogeant quelque 2,3% après que Oddo BHF a confirmé son conseil "surperformance" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 30 EUR.







L'analyste souligne que le relèvement des prévisions de Microchip Technology confirme des "signes précoces positifs de reprise pour l'industrie". Selon Oddo BHF, STMicroelectronics est le pair le plus proche de Microchip dans le segment des microcontrôleurs (MCU) à usage général, une exposition qui devrait favoriser un "rebond marqué" des ventes et des marges en 2026.



Le bureau d'études met en avant une valorisation "très basse" à 7,4x l'EV/EBITDA 2026, bien en dessous de sa moyenne historique et de celle de son concurrent Infineon. La note indique que ce niveau de cours ne reflète pas le potentiel de redressement du groupe, qui ambitionne notamment de regagner des parts de marché en Chine





