STMicroelectronics annonce l'inauguration de nouveaux espaces pour son centre de conception à Turin, situés au sein du Politecnico di Torino, en présence d'Alberto Della Chiesa, directeur général de STMicroelectronics Italia.

L'entreprise a également renouvelé pour quatre ans son accord-cadre avec le Politecnico, renforçant une collaboration de plus de dix ans dans la recherche et la formation, notamment en cybersécurité, intelligence artificielle et efficacité énergétique.

Depuis 2019, STMicroelectronics a recruté 219 diplômés du Politecnico et accueilli 27 étudiants et une dizaine de doctorants dans son centre turinois. Selon Alberto Della Chiesa, cette coopération constitue 'un pilier de l'ancrage territorial de STMicroelectronics en Italie et de son écosystème d'innovation'.