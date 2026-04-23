STMicro s'envole sur des objectifs encourageants

STMicroelectronics bondit de plus de 8% et signe ainsi l'une des meilleures performances du CAC 40 ce jeudi, propulsé par une publication trimestrielle marquée notamment par des objectifs encourageants pour le trimestre en cours.

Au titre de son 1er trimestre 2026, en données non GAAP, le groupe franco-italien affiche un BPA en hausse de 85,7% en comparaison annuelle, à 0,13 USD, et une marge d'exploitation de 5,5% contre 0,4% un an auparavant, ainsi qu'une marge brute améliorée de 0,7 point à 34,1%.



Toujours en rythme annuel, son chiffre d'affaires net a grimpé de 23% à 3,10 MdsUSD (+21,4% hors contribution de l'acquisition de l'activité capteurs MEMS de NXP), au-dessus du point médian de sa fourchette de perspectives financières.



Selon STMicro, cette croissance a été tirée principalement par des chiffres d'affaires plus élevés dans les programmes engagés auprès de ses clients dans l'Électronique personnelle et les Équipements de communication et périphériques informatiques (CECP).



"Au premier trimestre, malgré l'incertitude macroéconomique, nous avons vu une amélioration de la demande, avec de solides prises de commandes et des stocks normalisés dans la distribution", met en avant le président du directoire et directeur général Jean-Marc Chéry.



Des objectifs meilleurs que prévu pour le 2e trimestre



Pour le 2e trimestre, au point médian, le fabricant de semiconducteurs table sur un CA net de 3,45 MdsUSD et une marge brute ajustée d'environ 35,2%, à comparer à des consensus prépublication de 3,18 MdsUSD et de 34,4% respectivement, selon Oddo BHF.



Il a aussi confirmé ses attentes d'un CA lié aux data centers confortablement au-dessus de 500 MUSD pour 2026 et bien au-dessus de 1 MdUSD pour 2027, se disant "désormais stratégiquement positionné pour capter le potentiel de croissance des nouveaux programmes liés à l'IA".



Oddo BHF toujours à "surperformance" sur le titre



"Compte tenu du dépassement des prévisions pour le 2e trimestre (qu'il s'agisse des normes comptables américaines ou non), nous anticipons une réaction positive suite à cette publication", pronostiquait Oddo BHF avant l'ouverture des marchés.



Le bureau d'études, qui maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 40 EUR, explique que sa thèse repose sur une combinaison de reprise de la croissance et d'un fort effet de levier opérationnel, qui devrait s'accélérer au 2e semestre.



Selon Oddo BHF, STMicro bénéficie de "plusieurs puissants moteurs de croissance peu cycliques (IA cloud/photonique sur silicium, satellites en orbite terrestre basse), la demande dépassant l'offre, ce qui crée un potentiel de hausse à mesure que l'offre augmente".



"Parallèlement, la normalisation cyclique et la restructuration industrielle offrent une voie crédible pour améliorer les marges et le BPA", ajoute l'analyste, qui pointe en outre une valorisation encore bien inférieure à celle de ses pairs, comme Infineon.