STMicro toujours dans le vert avec des propos de brokers

Après avoir bondi de 14,4% jeudi dans le sillage d'une publication trimestrielle de bonne facture, STMicroelectronics continue sur sa lancée avec un gain de 2,3%, soutenu par des propos d'analystes favorables saluant cette publication.

Deutsche Bank et UBS relèvent leurs objectifs de cours...



Ainsi, Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur STMicro avec un objectif de cours relevé de 42 à 52 EUR, au lendemain de l'annonce d'un 1er trimestre meilleur que sa normale saisonnière et avec une forte prévision pour le 2e trimestre.



La banque allemande voit le fabricant de puces approcher les 4 MdsUSD de revenus trimestriels l'année prochaine, ce qui devrait lui permettre d'atteindre près de 40% de marge brute ajustée contre une fourchette de 34-35% au 1er semestre 2026.



Selon Deutsche Bank, cela devrait entraîner un retour à une marge opérationnelle de l'ordre de 15% ("mid-teens"), contre environ 5% en 2025, malgré la forte hausse des dépenses opérationnelles cette année, et un quasi-doublement du BPA l'année prochaine.



De son côté, UBS maintient son conseil "achat" sur le titre du groupe franco-italien, avec un objectif de cours remonté de 31 à 49 EUR, une cible qui recèle 14% de potentiel de progression par rapport au cours de clôture de la veille.



Après les solides résultats dévoilés au titre du 1er trimestre 2026, la banque suisse améliore ses estimations pour le groupe, pensant que "nous ne sommes encore qu'au début d'un cycle de mise à niveau".



... de même qu'Oddo BHF



De même, Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" avec un objectif de cours porté de 40 à 50 EUR, retenant un "message très positif sur la dynamique des marchés sur lesquels STM est positionné, l'industrie et même l'automobile".



Outre ces marchés qui représentent encore aujourd'hui 70% de son activité et qui ont touché des points bas, le bureau d'études met aussi et surtout en avant l'émergence des datacenters et des satellites, qui devraient fortement accélérer.



Il table désormais sur une croissance annuelle du groupe de 20% en 2026 et juge l'objectif d'un CA de 18 MdsUSD en 2028 "de nouveau atteignable". Croyant également en la capacité de STM d'améliorer ses marges, il ajuste ses prévisions en hausse de 5% en moyenne.



Le titre traite à 11 fois l'EBITDA 12 mois prospectif, au-dessus de sa moyenne historique de 8 fois, ce qu'Oddo BHF trouve "toujours très attractif, compte tenu des perspectives de croissance sur 2026 et au-delà, malgré la performance depuis le début de l'année (+90%)".