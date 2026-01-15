STMicroelectronics à nouveau certifié par Top Employers Institute

STMicroelectronics annonce avoir reçu, pour la 6e année consécutive, la certification "Top Employer France 2026" du Top Employers Institute, faisant du fabricant de puces l'une des 96 entreprises ayant reçu cette certification pour la France.

Pour la 2ème année consécutive, le groupe franco-italien a également obtenu la certification "Global Top Employer 2026" avec 41 certifications nationales, et fait donc partie des 17 entreprises certifiées au niveau mondial.



Chaque année, le programme Top Employers Institute certifie les entreprises sur la base d'une vaste enquête sur les meilleures pratiques RH, enquête suivie d'une phase rigoureuse de validation et d'audit au niveau du siège et des pays.



"Cette distinction vient saluer nos efforts continus pour offrir à chaque talent des perspectives d'évolution quel que soit le stade de sa carrière", commente Jean-François Malleville, directeur des ressources humaines, STMicroelectronics France.