STMicroelectronics lance le plus grand système de refroidissement urbain industriel de Singapour

STMicroelectronics et SP Group, groupe de services publics de premier plan en Asie-Pacifique et opérateur du réseau électrique national de Singapour, ont lancé l'exploitation du plus grand système de refroidissement urbain industriel de Singapour, au TechnoPark Ang Mo Kio de STMicroelectronics (ST).



Le système devrait permettre de réduire les émissions de carbone jusqu'à 120 000 tonnes par an et de réaliser 20 % d'économies sur la consommation d'électricité liée au refroidissement.



Il permettra également de réutiliser plus d'un demi-million de mètres cubes d'eau chaque année pour soutenir les nouvelles opérations de refroidissement urbain.



Il s'agit de la première utilisation par ST du refroidissement urbain dans une usine de fabrication.



' Le déploiement du plus grand système de refroidissement urbain industriel de Singapour sur notre Technopark d'Ang Mo Kio témoigne de notre engagement en faveur de solutions innovantes à haut rendement énergétique qui réduisent les émissions de carbone et préservent les ressources ', a déclaré Rajita D'Souza, présidente des ressources humaines et de la responsabilité sociale d'entreprise de STMicroelectronics.