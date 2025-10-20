STMicroelectronics lance une nouvelle gamme de capteurs d'image 'CMOS'

STMicroelectronics a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle gamme de capteurs d'image basée sur sa technologie de silicium sur isolant CMOS, une offre que le fabricant de semi-conducteurs explique destiner à des secteurs comme la robotique, la sécurité ou le commerce de détail.



Dans un communiqué, le groupe technologique indique que de premiers exemplaires de ces quatre nouveaux composants appartenant à la gamme ST BrightSense, dénommésVD1943, VD5943, VB1943 et VB5943, sont d'ores et déjà disponibles pour une évaluation par les clients, mais que leur production de masse ne démarrera pas avant février 2026.



Le concepteur de puces explique que ces innovations ont été mises au point afin d'accélérer le développement d'applications de vision dans des métiers comme l'automatisation avancée (robots industriels), la sécurité biométrique ou le commerce intelligent (gestion des stocks et systèmes de paiement automatisés).



D'après des estimations, le marché des capteurs d'image devrait représenter plus de 500 millions d'unités à horizon 2030, soit l'équivalent de quelque 3,9 milliard d'euros annuels.