Puig s'envole sur des rumeurs d'acquisition par Estée Lauder, alors que Theon International et STMicroelectronics profitent de bonnes perspectives. De leurs côté, Royal Unibrew s'effondre après la fin de son idylle avec PepsiCo et AB Foods déçoit en annonçant la scission coûteuse de Primark.

Actions en hausse



Ambea (+5%) : profite du relèvement de l'objectif de cours par DNB Carnegie, qui passe de 170 à 190 SEK. Les analystes maintiennent leur conseil à l'achat, affichant une confiance renforcée dans le potentiel de valorisation du prestataire suédois de services de santé et de soins.



Melexis (+3%) : le spécialiste des semi-conducteurs annonce un partenariat avec OYMotion pour optimiser la détection tactile des mains robotiques. Cette collaboration technologique vise à perfectionner les capteurs de nouvelle génération, renforçant la présence du groupe sur le marché de la robotique avancée.



Theon International (+3%) : tire dans le mille avec un CA bondissant de 26% à 443,42 MEUR et un bénéfice net de 80,46 MEUR (+19%). L'équipementier grec d'imagerie thermique militaire affiche un BPA à 1,16 EUR contre 0,98 EUR, porté par la course au réarmement européen qui booste ses carnets.



Orsted (+3%) : capte les vents favorables de Fearnley qui hisse l'objectif de 173 DKK à 180 DKK sans lâcher l'achat. Le pionnier danois de l'éolien en mer voit le broker relever la barre, signe que la transition énergétique reste dans les radars.



STMicroelectronics (+2%) : décolle sur l'envolée de l'objectif de cours chez JP Morgan qui bondit de 24 EUR à 38 EUR (+58%), la neutralité du broker n'ayant pas suffi à freiner les ardeurs. Le fondeur franco-italien préfère retenir le message du potentiel plutôt que la prudence affichée.



Puig (+2%) : Estée Lauder aurait mandaté JP Morgan pour structurer un montage financier d'environ 5 MdsEUR en vue de son OPA sur la société espagnole de produits de beauté. Ce montage financier alimente les spéculations sur une fusion capable de créer un nouveau géant mondial du secteur premium.



Actions en baisse



Royal Unibrew (-19%) : le spécialiste britannique des boissons souffre de l'arrêt annoncé en 2028 du partenariat avec PepsiCo, le groupe anticipe des coûts de transition d'environ 300 MDDK.



Avanza (-6%) : la société suédoise s'implante au Danemark. Si les résultats sont conformes aux prévisions, l'investissement initial de 12 à 15 MSEK, dont 50 MSEK seront comptabilisés en charges en 2026, suscite l'inquiétude des investisseurs.



Associated British Foods (-5%) : le géant agroalimentaire européen a annoncé séparer Primark de ses activités alimentaires dans le but d'éclaircir sa structure pour les investisseurs. La scission, attendue d'ici fin 2027, entraînera des coûts ponctuels d'environ 75 MGBP.



Safran (-3%) : l'équipementier français perd le soutien de Jefferies qui abaisse sa recommandation à conserver contre acheter auparavant, et abaisse son objectif de cours de 350 EUR à 310 EUR.