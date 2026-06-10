STMicroelectronics parmi les plus fortes hausses du CAC, BofA passe à l'achat
Le titre STMicroelectronics enregistre mercredi la troisième plus forte progression du CAC 40, bénéficiant d'un changement de recommandation de Bank of America, qui est passé ce matin de neutre à achat sur le fabricant de semi-conducteurs.
L'intermédiaire estime que le groupe franco-italien bénéficie de plusieurs leviers de croissance, qu'il s'agisse du boom de l'IA et des satellites à basse orbite (LEO), du redémarrage des secteurs de l'automobile et industrie et de ses hausses de prix, le tout avec des usines prêtes à produire davantage au vu des capacités actuellement utilisées.
Les analystes disent beaucoup miser sur la technologie d'interconnexion optique développée par la société à destination des centres de données, une activité qui pourrait selon eux passer de 670 millions de dollars cette année à quelque 2,3 milliards en 2028, avec une marge brute susceptible de dépasser les 50% dans le domaine.
Selon leurs estimations, STM pourrait ainsi faire croître sa part de marché de 5% actuellement à plus de 30% d'ici trois ans grâce à ses plaquettes en silicium 300 mm, ses procédés de spécialités, sa plateforme photonique et ses solutions avancées en matière de boîtiers.
Une envolée de 176% depuis le 1er janvier
En outre, l'entreprise est bien positionnée sur le segment des satellites LEO, où elle devrait générer quelque 3,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur la période 2026-2028, au-delà de l'objectif de plus de 3 milliards communiqué par la direction, au vu de la dynamique qui porte actuellement le secteur, ajoute BofA dans sa note.
A 11h45, le titre progresse de 1,2% à 62,3 euros, contre un repli de 0,3% pour le CAC 40, portant la progression du titre à 176% depuis le début de l'année.
Le broker se fixe un objectif de cours de 86 euros par action, contre 71 euros jusqu'à présent, soit le plus haut établi par les analystes suivant la valeur.
Le titre a récemment bénéficié des thématiques porteuses des data centers, de l'IA et de l'électrification, qui demeurent centrales du point de vue des investissements, ce qui avait amené STMicroelectronics à fortement relever ses perspectives pour 2026 et 2027.
Avec plus de 48 000 créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs maîtrisant la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs dans des installations de fabrication de pointe, STMicroelectronics N.V. est un fabricant de dispositifs intégrés, travaillant avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et construire des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, ainsi qu'à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Les technologies du groupe permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie, et le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.