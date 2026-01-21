STMicroelectronics parmi les "Top 100 Global Innovators 2026"

STMicroelectronics indique avoir été nommé parmi les "Top 100 Global Innovators 2026", dans la 15e édition du palmarès annuel de Clarivate, un fournisseur mondial de premier plan d'intelligence transformative.

"Ce palmarès réunit des acteurs capables de naviguer avec clarté dans des environnements complexes et qui donnent le rythme en matière de qualité des inventions, d'originalité et de portée mondiale", explique le fabricant de semiconducteurs.



STMicro précise obtenir cette distinction pour la huitième fois au total, dont cinq années consécutives depuis 2022, "soulignant son engagement constant en faveur d'une innovation soutenue et à grande échelle dans les produits et technologies".