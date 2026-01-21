STMicroelectronics parmi les "Top 100 Global Innovators 2026"
STMicroelectronics indique avoir été nommé parmi les "Top 100 Global Innovators 2026", dans la 15e édition du palmarès annuel de Clarivate, un fournisseur mondial de premier plan d'intelligence transformative.
"Ce palmarès réunit des acteurs capables de naviguer avec clarté dans des environnements complexes et qui donnent le rythme en matière de qualité des inventions, d'originalité et de portée mondiale", explique le fabricant de semiconducteurs.
STMicro précise obtenir cette distinction pour la huitième fois au total, dont cinq années consécutives depuis 2022, "soulignant son engagement constant en faveur d'une innovation soutenue et à grande échelle dans les produits et technologies".
Avec plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs maîtrisant la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs dans des installations de fabrication de pointe, STMicroelectronics N.V. est un fabricant de dispositifs intégrés, travaillant avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et construire des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, ainsi qu'à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Les technologies du groupe permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie, et le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud.
Investisseur
Investisseur
Globale
Globale
Qualité
Qualité
