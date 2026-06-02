STMicroelectronics porte le CAC 40, Abivax s'effondre

Les Bourses européennes ont terminé en hausse soutenues par la bonne tenue du secteur des semi-conducteurs, tandis que les investisseurs digèrent une accélération de l'inflation en zone euro qui conforte l'hypothèse d'un nouveau resserrement monétaire de la BCE. Le CAC 40 s'est adjugé 0,77% à 8 209 points et l'Euro Stoxx 50 a progressé de 1,18%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains évoluent dans le vert avec un Dow Jones qui progresse de 0,30% vers 17h45.



Sur le front géopolitique, les tensions au Moyen-Orient continuent d'alimenter la prudence des investisseurs. Selon l'agence iranienne Fars, qui cite une "source informée", les échanges de messages entre Téhéran et Washington sont suspendus depuis plusieurs jours. Cette information intervient au lendemain d'un article de l'agence Tasnim faisant état d'une suspension des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis en raison de la poursuite de l'offensive israélienne contre le Hezbollah au Liban.



Des statistiques au menu



Le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a progressé bien plus fortement qu'attendu en avril, selon les données publiées par le département du Travail. Les offres recensées dans le cadre de l'enquête JOLTS ont atteint 7,618 millions, contre 6,887 millions en mars, alors que les économistes interrogés par Reuters en attendaient 6,880 millions. Ces chiffres témoignent de la résilience du marché du travail américain malgré un contexte économique plus incertain.



L'attention des investisseurs se tourne désormais vers le rapport mensuel sur l'emploi américain, attendu vendredi, qui pourrait apporter de nouveaux éléments sur l'état de l'économie américaine et les prochaines décisions de politique monétaire de la Fed.



En Europe, l'estimation préliminaire d'Eurostat a montré que l'inflation annuelle dans la zone euro avait accéléré à 3,2% en mai, contre 3% en avril, conformément aux attentes. Cette progression s'explique principalement par la hausse des prix de l'énergie.



"Une nouvelle hausse des taux directeurs de la BCE lors de sa réunion de la semaine prochaine semble désormais acquise. L'institution pourrait également revoir à la baisse ses prévisions de croissance. Sans surprise, la hausse des prix de l'énergie explique une très large part de l'accélération de l'inflation globale ce mois-ci. Si les anticipations d'inflation restent globalement bien ancrées, l'inflation des services comme l'inflation sous-jacente ont toutes deux progressé", détaille Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.



Des valeurs en mouvement



Sur les marchés actions, les valeurs technologiques figurent parmi les principales hausses. A Paris, STMicroelectronics s'est envolé de 15% après avoir relevé à 1 milliard de dollars son objectif de revenus dans les centres de données pour 2026, profitant de l'essor des infrastructures liées à l'intelligence artificielle.



Le mouvement gagne l'ensemble du secteur. A Francfort, Infineon a grimpé de 10% après que Jefferies a relevé son objectif de cours de 75 à 96 euros tout en maintenant sa recommandation à "achat". Le courtier met en avant la demande croissante pour les solutions de gestion de l'alimentation destinées aux applications d'intelligence artificielle.



A l'inverse, Abivax a plongé de 43% et touche un plus bas depuis octobre 2025. Le groupe biopharmaceutique a annoncé que trois cas de cancer avaient été observés chez des patients ayant reçu une dose élevée d'obéfazimod dans le cadre d'un essai clinique de phase III contre la rectocolite hémorragique, suscitant des interrogations sur le profil de sécurité du traitement.



Sur le marché pétrolier, les investisseurs surveillent également l'évolution des stocks mondiaux. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a averti mardi qu'ils pourraient tomber à des niveaux critiques avant le pic de demande de la saison estivale si les prélèvements se poursuivent au rythme actuel.



A la clôture des marchés européens, le Brent reculait de 0,65% à 94,64 dollars tandis que l'euro avançait de 0,02% à 1,1638 dollar.