STMicroelectronics relève ses objectifs de CA pour les data centers
STMicroelectronics fait part d'un relèvement de son ambition de chiffre d'affaires pour les data centers, mettant en avant la poursuite d'une forte demande portée par les infrastructures d'intelligence artificielle (IA) et les progrès récents réalisés dans la montée en capacité.
Publié le 02/06/2026 à 08:34
En supposant que la dynamique actuelle se poursuive et compte tenu de ses engagements actuels, STMicroelectronics estime que ce chiffre d'affaires pourrait doubler en 2027, alors qu'auparavant, il indiquait viser pour l'année suivante un niveau "bien au-dessus de 1 MdUSD".