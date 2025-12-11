STMicroelectronics signe un accord de financement avec la BEI

STMicroelectronics indique avoir signé avec la Banque européenne d'investissement (BEI) un accord de financement de 500 millions d'euros pour soutenir l'accélération de la R&D et la fabrication de puces en grand volume en Italie et en France.



Il s'agit de la première tranche d'une ligne de crédit plus importante de 1 MdEUR, destinée à renforcer l'industrie européenne des semiconducteurs et à soutenir l'innovation, la durabilité et l'efficacité énergétique conformément aux objectifs de l'UE.



L'accord est axé pour environ 60% de son montant sur les capacités de fabrication en grand volume, notamment sur les sites clés de Catane, Agrate et Crolles, tandis que les 40% restants portent sur la R&D.



Cet accord fait suite à la visite effectuée la semaine dernière par une délégation de haut niveau de la BEI sur le site de Catane. Depuis 1994, la BEI a soutenu 9 projets avec STMicroelectronics, ce qui représente un financement d'environ 4,2 MdsEUR.