Le spécialiste allemand de l'isolation thermique, du ravalement de façades, des enduits et des peintures fait partie de ces innombrables petites capitalisations européennes valorisées à des multiples à un chiffre de leurs profits.

Le groupe contrôlé par la famille Stotmeister, c'est vrai, fait les frais d'une conjoncture extrêmement tendue dans le secteur de la construction. Il traverse cependant l'épreuve avec l'expérience des crises passées, un historique de gestion très conservateur, ainsi qu'une position financière robuste, sans dettes.

Les résultats du troisième trimestre publiés hier ne laissent hélas guère entrevoir de rebond. Le chiffre d'affaires décline encore de 1,5 % par rapport à l'an dernier à la même époque — c'est dire la difficulté extrême du secteur en ce moment — et si la profitabilité est préservée, c'est à la suite d'un plan de licenciements.

À plus long terme, c'est-à-dire sur les quinze dernières années, cycle qui débute à la fin de la dernière grande crise — celle de l'euro — la croissance du chiffre d'affaires de Sto n'a qu'à grand-peine suivi l'inflation ; en absolu, c'est davantage de surplace dont il s'agit.

C'est encore plus problématique pour le résultat d'exploitation, qui a pour sa part connu une érosion prononcée sur la période, malgré une certaine amplitude selon les exercices. Ce qui est sûr, c'est que le profit avant impôts attendu en 2025 sera vraisemblablement moitié moindre que celui réalisé quinze ans plus tôt.

À cet égard, la valeur d'entreprise — capitalisation boursière retranchée de la trésorerie excédentaire — actuelle évolue sous le seuil de dix fois le profit d'exploitation ; ce qui interpelle forcément, sans être non plus totalement immérité.

Dans ce contexte, Zonebourse fait observer que le groupe, traditionnellement timide avec les acquisitions, aurait probablement gagné à rediriger ses cash flows vers des rachats d'actions plutôt que des distributions de dividendes.

Comme nous l'écrivions dans notre dernier commentaire de résultat du groupe, lissée sur quinze ans, et une fois éliminées les distorsions liées à la pandémie, la valorisation du moment reste en réalité dans la droite lignée de sa moyenne historique.