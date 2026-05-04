"Leader du stockage et du pilotage intelligent des ENR", Entech mise, depuis sa création il y a 10 ans, sur la maîtrise de l'intermittence et de la variabilité des énergies renouvelables pour augmenter la production d'électricité décarbonée. La société, constituée pour moitié d'ingénieurs et de docteurs, maitrise toute la chaine de valeur des centrales solaires couplées à des systèmes stockage d'énergie par batterie ("BESS"). Elle revendique 400 projets sans limite de taille depuis la constitution d'une JV à 40% avec Eiffage. Entretien.

Christopher Franquet, quel regard critique portez-vous sur les résultats annuels 2025 du Groupe ?

"J’aurais aimé terminer l’année 2025 en franchissant le cap des 80M€ de CA, mais c’est le jeu de la facturation à l’avancement des projets. Le moratoire, même temporaire, sur les énergies renouvelables à l’été 2025 a quelque peu perturbé la profession. Par ailleurs, la loi de programmation énergétique dite "PPE3" a mis du temps à sortir. Le tout a favorisé le report de certains petits acteurs du solaire en mal de débouchés à s’intéresser à nos marchés de l’autoconsommation voire du stockage d’énergie solaire, tout en décalant certains projets. Finalement, l’exercice 2025 s’est achevé avec plus de 200 M€ de prises de commandes, ce qui nous confère une bonne visibilité pour réaliser les 130 M€ de CA visés en 2026. En termes de résultats, 2025 a été très satisfaisant puisque notre EBITDA a atteint 4.4 M€, soit une marge de 5.8%, notre résultat net consolidé du groupe est passé en territoire positif à 0,7 M€, contre une perte nette de 0,6 M€ en 2024. Enfin, notre capacité d’autofinancement est également devenue positive et va continuer de progresser, ce qui nous aidera à financer le développement d’actifs propriétaires générateurs de revenus et de résultats récurrents."

Comment expliquez-vous la baisse de la marge brute de près de 6 points, à 30.5% ? Comment évoluent les prix d’achat des panneaux solaires et des batteries ?

"Cette baisse de la marge brute n’est pas surprenante compte tenu de la taille de plus en plus importante de nos projets. La composante main d’œuvre tend à diminuer sur ces projets de plus grande ampleur, à l’image de ceux réalisés avec Eiffage Energies Systèmes, provoquant un écrasement des coûts fixes relutif pour notre marge d’Ebitda. Les prix des panneaux photovoltaïques et des batteries, même si cela est ponctuellement perturbé par des effets politiques et géopolitiques, sont structurellement baissiers. Cet effet déflationniste sur notre CA est compensé par un effet volume favorable : les projets sont de plus en plus viables économiquement, sans aides gouvernementales."

Compte de résultat consolidé simplifié (Source : société)

Une part importante de vos derniers grands contrats est remportée auprès de grands acteurs de l’énergie et de la construction. Pourquoi font-ils appel à vous ?

"Nos compétences dans la conception et la construction de centrales solaires ne sont plus à démontrer en France. Nous optimisons le dimensionnement et l’achat du matériel, nos installations sont fiables et répondent aux meilleurs standards. Nous disposons d’un des plus gros bureaux d’études de centrales photovoltaïques combinées à du stockage d’énergie, de sorte que sur les appels d’offre d’une certaine taille en France, nous sommes moins de 10 acteurs à pouvoir répondre. Nous nous distinguons surtout par nos compétences en stockage (sélection des bonnes batteries, raccordement, pilotage via notre logiciel propriétaire ESE Soft, conversion, fourniture de services systèmes fréquences critiques pour la rentabilité des contrats…). Le stockage représente d’ailleurs plus de la moitié de nos 200 M€ d’entrées de commandes en 2025."

Quelle est votre ambition à l’international ? Passera-t-elle par des acquisitions ?

"La France, qui pèse pour 80 à 90% du CA selon les années, reste notre priorité n°1 compte tenu de l’hyper croissance sur ce pays où nous récoltons les fruits de nos 10 ans de track record qui ont pris une nouvelle dimension avec la JV avec Eiffage sur les plus gros projets. Pour autant, nous préparons activement les bases d’un développement international, à commencer par le recrutement d’un DGA fin 2025, Alexis Chalot, qui a pour mission de déployer notre feuille de route à l’international. Celle-ci prendra du temps car une présence locale est nécessaire quand il s’agit d’aller au-delà d’un accompagnement de nos clients français (Total, E.D.F, Voltalia, etc.) hors de France."

Quelle est l’ambition de votre nouvelle offre, "Entech Energy & Services" ? Pourquoi avoir acquis des portefeuilles de projets dans ce cadre ?

"Cette activité de détention d’actifs en propres, dite IPP (Independent Power Producer), est émergente et ne deviendra significative qu’en 2027 avec un objectif 2029 de détention en propre d’un parc de plus de 350 MW d’actifs en exploitation ou en construction. Acheter des portefeuilles de projets nous permet d’accélérer le lancement. Aux 250MW de portefeuille de projets rachetés, il convient d’ajouter le partenariat stratégique avec Primeo Energie, visant à construire plus de 100 MW de projets de stockage par batterie à horizon 2029. Plus consommateurs de capitaux, ces projets montés sous forme de SPV détenus à au moins 50% doivent dégager 70 à 80% d’Ebitda."

Quel est l’impact des tensions actuelles sur le marché de l’énergie sur l’évolution de la demande et des besoins ?

"La hausse du prix du pétrole et des énergies fossiles favorise naturellement l’intérêt de l’énergie électrique, mais cela doit structurellement être accompagné d’une transformation des usages. Les prix de l’électricité devraient continuer d’augmenter de 7 à 8% par an sur longue période, comme je le constate depuis 10 à 20 ans que je travaille dans le secteur et compte tenu des projections actuelles dans le domaine du nucléaire. Ce que je constate surtout, c’est que l’intérêt du stockage est de plus en plus évident compte tenu des fluctuations intraday des prix de l’électricité, les prix négatifs étant de plus en plus fréquents en journée. C’est là que nos solutions de stockage sont pertinentes pour les installations en autoconsommation d’une capacité supérieure à 200 KW, et dans le cadre des services système fréquence pour le réseau RTE."

Entech a émis pour 15M€ d’obligations convertibles à 10,50€ par action, assorties d’un taux d’intérêt annuel de 5%. Quels sont vos besoins de financement dans les années à venir ? La montée de l’investissement en fonds propres dans des projets en co-développement passera-t-elle par une augmentation de capital ?

"Compte tenu d’une meilleure maitrise de notre BFR, de notre émission d’OC et des 60 M€ de concours bancaires qui nous ont été octroyés fin 2025, nos activités principales de type "EPC" sont financées jusqu’en 2029. En revanche, "Entech Energy & Services", plus capitalistique, pourrait être amenée à ouvrir son capital, au-delà de la détention généralement partagée de SPV qui recourent largement à l’effet de levier de l’endettement."

Comment comptez-vous faire passer la marge d’Ebitda du groupe de 5.8% en 2025 à 20-25% en 2029 ?

"Nos activités d’EPC doivent pouvoir dépasser les 10% de marge à cet horizon compte tenu de la qualité de nos projets, de notre exécution, et des effets de taille sur nos coûts fixes. L’autre moitié de l’amélioration des marges viendra de la contribution des projets en propres, margés à 70/80%."