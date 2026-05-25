Stora Enso va arrêter une production sur son site de Skutskär

Stora Enso annonce entamer des négociations avec les représentants syndicaux de son unité de production de Skutskär, en Suède, concernant un projet visant à fermer définitivement la production de pâte de bois tendre sur la ligne 3.

La demande en pâte de bois tendre en Europe a diminué depuis 2023 et les prix ont baissé, tandis que les prix du bois ont augmenté. Actuellement, cette activité sur le site de Skutskär fonctionne avec des marges négatives, et sa rentabilité devrait rester insatisfaisante à l'avenir.



"Notre objectif est de nous concentrer sur la pâte à pulpe légère sur nos deux autres lignes de production afin d'améliorer la compétitivité à long terme de l'unité de production", explique Timo Tidenberg, responsable de l'unité de Skutskär.



La fermeture prévue de la ligne 3 et la réorganisation toucheraient un maximum de 80 personnes à Skutskär. Le plan est d'arrêter la production entre le 3e et le 4e trimestre 2026, sous réserve de la fin des négociations et de la réalisation des commandes clients.