Strategy. L’entreprise de Michael Saylor, qui a bâti sa légende en empaquetant le bitcoin dans une action cotée, affronte un test existentiel : la menace froide et procédurale d’une sortie des grands indices — MSCI USA, Nasdaq 100 — ces aimants géants qui canalisent des milliards de dollars de capitaux passifs.

Block 1 : Les actualités essentielles

Sorare réduit la voilure : fermeture à New York et coupes d'effectifs malgré la croissance

Paradoxe chez la licorne française ? Alors que le plan “Sorare 26” affiche des résultats prometteurs — chiffre d’affaires en hausse de 22% et volume d’échanges à +25% depuis la migration sur Solana — Sorare annonce une restructuration majeure. L'objectif affiché : accélérer l'atteinte de la rentabilité. Ce recentrage stratégique passe par la fermeture définitive du bureau de New York et le rapatriement total des activités au siège parisien. Conséquence directe : une réduction de près de 30% des effectifs (environ une trentaine de départs) et le retrait opérationnel du cofondateur Adrien Montfort, qui glisse vers le conseil d’administration. Reculer pour mieux sauter ? Si les indicateurs d'engagement sont au vert, Sorare choisit la prudence pour rationaliser ses coûts. Tous les regards sont désormais tournés vers 2026, année charnière avec la Coupe du monde et de nouveaux produits promis par le CEO Nicolas Julia.

Grayscale impose le DOGE et le XRP à Wall Street dès ce lundi

C’est une étape majeure pour l’intégration des altcoins : les ETF spot de Grayscale sur le Dogecoin ($GDOG) et le XRP ($GXRP) débutent leur cotation aujourd’hui sur le NYSE Arca. Si des produits sur le XRP existent déjà (Bitwise, Canary), l’arrivée d’un ETF spot sur le célèbre memecoin DOGE est une véritable première. Crash test ou adoption massive ? Dans un marché crypto actuellement en repli, ces lancements seront scrutés de près. Offriront-ils une porte de sortie aux détenteurs actuels ou attireront-ils de nouveaux capitaux institutionnels ?

La Chine rebranche les machines : le minage clandestin capte 14% du hashrate mondial

L'interdiction totale du minage de cryptos de 2021 semble avoir fait long feu. Fin octobre 2025, la Chine a opéré une remontée spectaculaire en s'arrogeant 14 % de la puissance de calcul mondiale, se hissant à la troisième place derrière les États-Unis et la Russie. Une résurrection inattendue pour une activité censée avoir disparu. L'explication est pragmatique : les mineurs exploitent l'électricité renouvelable excédentaire (et bon marché) de régions comme le Xinjiang et le Sichuan. La demande est réelle : le fabricant Canaan Creative réalise désormais plus de 50% de son chiffre d'affaires sur le sol chinois. Vers un pragmatisme économique ? Ce retour en force souterrain coïncide avec des signaux d'ouverture, comme la régulation des stablecoins à Hong Kong. Pour les analystes, la rentabilité économique du secteur pourrait bien forcer Pékin à transformer cette tolérance tacite en une régulation plus nuancée.

Tether transforme ses réserves en forteresse : 116 tonnes d'or, l'égal des Banques Centrales

L’appétit de Tether pour le métal jaune ne faiblit pas. Avec 116 tonnes d’or en stock (soit 13,7 Mrds USD), l’émetteur de l’USDT joue désormais dans la même cour que les banques centrales de la Grèce, de la Hongrie ou du Qatar. Au troisième trimestre, l’entreprise a englouti à elle seule 2% de la demande mondiale, soit 26 tonnes supplémentaires. Cette stratégie massive vise à diversifier les garanties de l'USDT (dont 104 tonnes d'or assurent la couverture) et à soutenir son stablecoin XAUt. Pour orchestrer cette accumulation, Tether a même recruté deux spécialistes venus de chez HSBC. Alors que le PDG Paolo Ardoino qualifie l'or de “bitcoin naturel”, ce virage stratégique permet à Tether de surfer sur les records historiques du métal précieux. Une diversification qui sécurise 7% des réserves du géant, dans un contexte économique mondial plus qu'incertain.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Elle menace de faire dérailler la mécanique bien huilée de Michael Saylor. Strategy, l’entreprise sans doute la plus exposée au marasme actuel des cryptomonnaies, fait face à un danger : l’exclusion des indices de référence (MSCI USA, Nasdaq 100) qui ont cimenté sa place dans les portefeuilles grand public.

Un séisme à 9 milliards de dollars

Si le couperet tombe – une décision est attendue pour le 15 janvier –, les conséquences seront immédiates et brutales. Dans une note très commentée, des analystes de JPMorgan avertissent : l’exclusion de l’indice MSCI pourrait déclencher une fuite de capitaux automatique de 2,8 milliards de dollars. Ajoutez à cela l’effet domino si d’autres fournisseurs d’indices suivent le mouvement, et ce sont près de 9 milliards de dollars d’exposition via des fonds passifs qui risquent de s’évaporer.

Pour une société qui a bâti son ascension fulgurante en “emballant” du bitcoin dans une action cotée en bourse, l’enjeu dépasse la simple liquidité. Une exclusion serait un coup de poignard dans sa crédibilité institutionnelle.

La fin de la "Flywheel" infernale ?

Le succès de Strategy reposait sur une boucle simple, presque magique : vendre des actions, acheter du bitcoin, surfer sur le rallye haussier, et recommencer. Au sommet de sa gloire, la capitalisation boursière de la firme planait bien au-dessus de la valeur réelle de ses avoirs en bitcoins.

La valorisation de l’entreprise flirte désormais avec la simple valeur de ses réserves crypto. Le ratio mNAV (valeur d'entreprise sur avoirs bitcoin) s'est effondré à peine au-dessus de 1,1. Le message des investisseurs est clair : la croyance s’effrite. La boucle : financer => acheter => s’apprécier => refinancer ne tourne plus à plein régime. Article qui explique largement le ratio mNAV : Les crypto-companies face au piège fatal du Bitcoin



mNAV Strategy

Bloomberg

Une crise d’identité : Entreprise ou Fonds ?

En septembre encore, les optimistes pariaient sur une entrée de Strategy au S&P 500. Tout semblait au vert : capitalisation, rentabilité, liquidité.

Mais en coulisses, la définition même de l'entreprise pose problème. Dans une note du 10 octobre, MSCI a lâché une bombe : les sociétés dont les avoirs numériques représentent 50% ou plus de leurs actifs totaux pourraient être requalifiées. Elles ressemblent davantage à des fonds d’investissement... et les fonds ne sont pas éligibles aux indices. Si MSCI ne "spécule pas" officiellement sur les changements futurs, la menace d'une refonte des règles plane.

Quand la confiance se paye au prix fort

L’action Strategy a dévissé de plus de 60 % depuis son record de novembre dernier, effaçant la prime qui en faisait la coqueluche des traders "momentum".

Bitcoin vs Strategy

Zonebourse

Mais le stress contamine désormais les nouveaux véhicules de financement :

Actions privilégiées perpétuelles : Pierre angulaire de la stratégie récente de Saylor, leurs prix plongent.

Échec en Europe : Une rare émission libellée en euros a coulé sous son prix d’offre – déjà décoté – en moins de deux semaines.

L'épreuve de vérité

L’inclusion dans les indices est un moteur invisible des marchés modernes, canalisant des milliers de milliards de dollars et offrant une légitimité silencieuse. Mais quand le récit se brise, ce même mécanisme amplifie la chute.

Avec un bitcoin en baisse de plus de 30% depuis son sommet d'octobre et un marché crypto amputé de 1 000 milliards de dollars de valeur, ça commence à piquer. Strategy a défini le modèle de “trésorerie d’actifs numériques” — un manuel qui montre aujourd'hui ses limites. Cette histoire n’oppose pas “pro-bitcoin” et “anti-bitcoin”. Elle oppose la gravité des flux indiciels à l’apesanteur d’un récit. Pendant quatre ans, Strategy a montré qu’on pouvait transformer un ticker en proxy de bitcoin — et capter la magie de la hausse. La question, maintenant, est inverse : peut-on rester un proxy de bitcoin et survivre à la réalité administrative des indices, à la remontée du coût du capital, à l’humeur des investisseurs qui ne payent plus la promesse ? Le tout dans un monde où les ETF Bitcoin Spot captent de plus en plus de flux depuis 2024.

Si l’exclusion se confirme, Strategy perdra plus que des flux : elle perdra le tampon institutionnel qui a rendu sa stratégie possible à grande échelle. Si elle reste, ce sera au prix d’une confiance à reconquérir — et d’un modèle à ré-ancrer.

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 3 : Lectures de la semaine

Au coeur d’un braquage de bitcoins extravagant : hôtels cinq étoiles, enveloppes remplis de billets et fonds disparus (Wired, en anglais)

La grâce accordée par Trump aux cryptomonnaies inquiète le monde des cryptomonnaies (Wired, en anglais)